Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержаны подозреваемые в хищении старинных книг из фонда библиотеки

Москва
14 апреля, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Возбуждено уголовное дело
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в хищении старинных коллекционных книг из фондов одной из библиотек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С заявлением о систематическом хищении неизвестными лицами книг, представляющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность в полицию обратилась заведующая отделом хранения основных фондов одной из столичных библиотек. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались 39-летний и 38-летний жители столицы", - сообщила она.

В момент задержания у подозреваемых обнаружены две коллекционные книги. В ходе обысков в квартирах злоумышленников полиция обнаружила и изъяла еще пять книг. Они направлены на экспертизу для установления исторической, научной, художественной и культурной ценности изданий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В ходе допроса подозреваемые признали вину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
6
Народная обсерватория в Парке Горького в Москве открывается для гостей в День космонавтики
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
15
Первая Московская биеннале дизайна открывается в Центральном доме художника
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама