В Москве задержаны подозреваемые в хищении старинных книг из фонда библиотеки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в хищении старинных коллекционных книг из фондов одной из библиотек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С заявлением о систематическом хищении неизвестными лицами книг, представляющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность в полицию обратилась заведующая отделом хранения основных фондов одной из столичных библиотек. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались 39-летний и 38-летний жители столицы", - сообщила она.

В момент задержания у подозреваемых обнаружены две коллекционные книги. В ходе обысков в квартирах злоумышленников полиция обнаружила и изъяла еще пять книг. Они направлены на экспертизу для установления исторической, научной, художественной и культурной ценности изданий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В ходе допроса подозреваемые признали вину.