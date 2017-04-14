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Более 300 музеев примут участие в фестивале "Интермузей"

Москва
14 апреля, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В рамках фестиваля пройдут выставки, конференции, лекции и творческие встречи
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Крупнейший тематический фестиваль "Интермузей", который пройдет с 25 по 29 мая в столичном Манеже под девизом "Музей будущего", объединит более 300 музеев из России и зарубежных стран. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете "Интермузея".

"Фестиваль стал признанной площадкой для обмена опытом, возможностью для крупных и небольших музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля - познакомиться с ними", - говорится в сообщении организаторов "Интермузея".

По традиции, в рамках фестиваля пройдет конкурс, во второй этап по решению жюри под председательством директора Исторического музея Алексея Левыкина вышел 151 музей. Все они получили право представить свои экспозиции на "Интермузее" и продолжить борьбу за победу в номинациях "Лучший научно-исследовательский проект", "Лучшие проект в сфере музейного образования", "Лучший проект в сфере информационных технологий", "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" и Гран-при.

Структура фестиваля по традиции включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы. Программа фестиваля в этом году существенно расширится, в том числе территориально. Конференции, лекции и творческие встречи пройдут также в залах ближайших музеев: Государственного исторического музея, Музея архитектуры имени Щусева и Музеев Московского Кремля.

Всего в этом году на "Интермузей", который проводится Министерством культуры РФ с 1999 года, зарегистрировались для участия 344 организации из большинства регионов Российской Федерации и более 10 стран СНГ и дальнего зарубежья.

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