Более 300 музеев примут участие в фестивале "Интермузей"

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что спокойно отнесется к своей отставкеСпорт 14 апреля, 13:43
Прыгунья на лыжах с трамплина Аввакумова приступит к полноценным тренировкам 17 апреляСпорт 14 апреля, 13:35
Президиум ВФП не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINAСпорт 14 апреля, 13:24
Защита экс-губернатора Челябинской области Юревича подаст жалобу на следствиеНовости Урала 14 апреля, 13:12
Скабелка: в случае ухода Фурха место вратаря ХК "Авангард", скорее всего, займет легионерСпорт 14 апреля, 13:06
Порт Роттердам в I квартале увеличил контейнерооборот на 8,8%Транспорт 14 апреля, 12:57
Защитник клуба НХЛ "Тампа" Хедман выступит за сборную Швеции на ЧМСпорт 14 апреля, 12:46
Тренер ХК "Авангард" Скабелка желает сохранить в команде Бурдасова и НикитинаСпорт 14 апреля, 12:42
Французский хоккеист Да Коста не сыграет с россиянами в субботуСпорт 14 апреля, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Крупнейший тематический фестиваль "Интермузей", который пройдет с 25 по 29 мая в столичном Манеже под девизом "Музей будущего", объединит более 300 музеев из России и зарубежных стран. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете "Интермузея".
"Фестиваль стал признанной площадкой для обмена опытом, возможностью для крупных и небольших музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля - познакомиться с ними", - говорится в сообщении организаторов "Интермузея".
По традиции, в рамках фестиваля пройдет конкурс, во второй этап по решению жюри под председательством директора Исторического музея Алексея Левыкина вышел 151 музей. Все они получили право представить свои экспозиции на "Интермузее" и продолжить борьбу за победу в номинациях "Лучший научно-исследовательский проект", "Лучшие проект в сфере музейного образования", "Лучший проект в сфере информационных технологий", "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" и Гран-при.
Структура фестиваля по традиции включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы. Программа фестиваля в этом году существенно расширится, в том числе территориально. Конференции, лекции и творческие встречи пройдут также в залах ближайших музеев: Государственного исторического музея, Музея архитектуры имени Щусева и Музеев Московского Кремля.
Всего в этом году на "Интермузей", который проводится Министерством культуры РФ с 1999 года, зарегистрировались для участия 344 организации из большинства регионов Российской Федерации и более 10 стран СНГ и дальнего зарубежья.