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Москвич получил год исправительных работ за ложное сообщение о намерении взорвать дом

Москва
14 апреля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Как установлено судом, Евгений Артамонов в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил, что собирается взорвать дом
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил жителя столицы Евгения Артамонова к году исправительных работ за ложное сообщение о намерении взорвать дом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Артамонов признан виновным по ч. 1. ст. 207 ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий") УК РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% из заработка в доход государства", - сказали в суде.

Как установлено судом, Артамонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома на 5-й Парковой улице в Москве, позвонил по номеру "02" и сообщил заведомо ложную информацию о том, что собирается взорвать дом. При этом он уточнил, что попытается открыть газовую трубу, в результате чего умышленно дезорганизовал деятельность органов охраны правопорядка, отвлек их силы и средства на проверку ложного сообщения.

"С целью проверки к дому прибыли сотрудники полиции, информация, содержащаяся в сообщении Артамонова, не подтвердилась. Своими действиями он причинил государству в лице УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве значительный материальный ущерб", - отмечается в сообщении суда.

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