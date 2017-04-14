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Более 100 московских школьников входят в волонтерский центр "Первого медуниверситета"

Москва
14 апреля, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Волонтеры центра помогают населению в случаях чрезвычайных ситуаций, организуют медицинские мероприятия, ведут работы по пропаганде здорового образа жизни
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 100 учеников московских школ входят в волонтерский центр Первого медицинского университета им. Сеченова, сообщил журналистам ректор вуза Петр Глыбочко.

"Сегодня в волонтерский центр входят уже школьники, которые обучаются в наших медико-биологических классах, предуниверсарий. И таких уже более 100 человек. Это очень важно, что уже со школьной скамьи они готовы к поступлению у университет и вступают в волонтерский центр", - сказал он.

Участников медицинского волонтерского движения могут привлекать к помощи населению в результате различных чрезвычайных ситуаций, к организации медицинских форумов и акций, работам по пропаганде здорового образа жизни, отказа от алкоголя и курения, работе с некоммерческими организациями.

Глыбочко считает волонтеров-медиков "отдельной кастой волонтеров". "Потому что они могут оказать первую помощь, они участвуют в различных жизнеобеспечивающих мероприятиях, для нас очень важно, что эти ребята завтра придут в практическое здравоохранение... Они правильно подготовлены оказывать помощь, морально подготовлены сопереживать, и у них правильная гражданская позиция", - добавил ректор.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ранее отметила, что ведомство готовит законопроект, который позволит участникам волонтерских движений в приоритетном порядке поступать в медицинский вуз.

По словам Скворцовой, волонтеров в медицине становится все больше. "За 2016 год их число увеличилось на треть", - уточнила министр. "Волонтерство отражает зрелость гражданского общества страны", - добавила она.

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