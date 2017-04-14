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Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

Москва
14 апреля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Речь идет о станциях "Нахимовский проспект", "Третьяковская" и "Царицыно"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вестибюли некоторых станций столичного метро будут закрыты в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказали в пресс-службе.

С 22:00 мск пятницы, 14 апреля, до открытия метро в воскресенье, 16 апреля, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Нахимовский проспект" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль.

В предстоящие выходные для пассажиров также будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

До 22 апреля в северном вестибюле станции "Царицыно" (со стороны последнего вагона из центра) закрыта для прохода пассажиров маршевая лестница (спуск из кассового зала на платформу). Вход и выход пассажиров будет осуществляться по эскалаторам.

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