Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вестибюли некоторых станций столичного метро будут закрыты в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказали в пресс-службе.

С 22:00 мск пятницы, 14 апреля, до открытия метро в воскресенье, 16 апреля, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Нахимовский проспект" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль.

В предстоящие выходные для пассажиров также будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

До 22 апреля в северном вестибюле станции "Царицыно" (со стороны последнего вагона из центра) закрыта для прохода пассажиров маршевая лестница (спуск из кассового зала на платформу). Вход и выход пассажиров будет осуществляться по эскалаторам.