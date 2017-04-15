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В Москве пройдет парад ретротрамваев

Москва
15 апреля, 0:14 UTC+3 МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
С 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре будут представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска.
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в городе, пройдет в Москве, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

"Трамвай является старейшим и вместе с тем одним из самых быстро развивающихся видов общественного транспорта. Поэтому сегодня как никогда важно сохранить многолетнюю любовь москвичей к его истории и привить к нему уважение юных жителей столицы. Решить эту ответственную задачу поможет городской парад трамваев, который вновь объединит на своей площадке представителей разных поколений", - привела пресс-служба слова гендиректора предприятия Евгения Михайлова.

Мероприятие традиционно начнется с проезда колонны трамвайных вагонов по центральным улицам Москвы, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества - выставка уникальных транспортных средств. На площадке будут представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска. Все старинные вагоны можно будет осмотреть, сфотографировать и посетить. Гостей мероприятия будут встречать артисты в костюмах соответствующих эпох.

Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта в выставке будет представлен специальный рельсоочистительный вагон и вагон-вышка для обслуживания контактной сети, а также коллекция ретроавтомобилей музея "Московский транспорт".

Программа мероприятия включит развлечения для гостей любых возрастов: юным посетителям будет предложено изготовить и раскрасить модель трамвая из картона, а взрослым - принять участие в конкурсах и викторинах. Кроме того, на Чистопрудном бульваре будет установлена сцена, на которой выступят творческие коллективы.

Как сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, с 23:00 14 апреля почти на сутки - до 22:00 15 апреля - перекроют участок Чистопрудного бульвара от площади Мясницких ворот до площади Покровских ворот.

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