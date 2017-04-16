Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"На улице Приорова, 5 произошел пожар в квартире, площадь которого составила 30 квадратных метров. В результате происшествия один человек погиб", - сказал собеседник.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве добавили ТАСС, что пожар в настоящее время ликвидирован.
"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по заявке. По данному адресу происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на 9-м этаже девяти этажного жилого дома, на общей площади около 30 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных удалось не допустить распространение огня, в 09:50 мск пожар был ликвидирован", - сказали в пресс-службе.