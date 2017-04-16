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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве

Москва
16 апреля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
В МЧС отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра, мокром снеге и гололедице в столице.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 16:00 16 апреля с сохранением до 10:00 17 апреля в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, на дорогах и тротуарах гололедица, местами гололедно- изморозевые отложения, а также усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка.

В МЧС отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Паркуйте автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - предупредили в МЧС.

Кроме того, во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта. Из-за гололедицы на дорогах также возможно увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

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