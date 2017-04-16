В московских аэропортах из-за непогоды отменены 24 рейса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Как минимум 24 авиарейса отменены, 10 задерживаются в аэропортах Москвы из-за непогоды.

По данным на 17:30 мск, в Шереметьеве "отменены 19 рейсов, семь задержаны". В Домодедове "отменены пять рейсов", еще три будут выполнены с опозданием, сообщается на портале "Яндекс. Расписание". Все рейсы из аэропортов Внуково и Жуковский будут выполнены по расписанию.

Как сообщили ранее в МЧС, до утра понедельника в Москве сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, на дорогах и тротуарах гололедица, а также усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. В ведомстве отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повреждение рекламных конструкций, ухудшение видимости.