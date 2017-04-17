В полицию не поступало сообщений о массовой драке на западе Москвы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция не получала сообщений о драке на улице Толбухина на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"На службу "02" по состоянию на 01:30 мск информация о массовой драке на улице Толбухина не поступала", - сообщили в ведомстве. Информации о пострадавших и заявителях инцидента в московской полиции нет.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о массовой драке возле Дворца спорта "Крылья Советов" на улице Толбухина на западе Москвы.