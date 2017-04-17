Парк парламентского центра на Страстном бульваре в Москве откроется для горожан 22 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Парковая зона Московского городского парламентско-общественного центра откроется для москвичей и гостей столицы 22 апреля. Об этом ТАСС сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"При переезде Мосгордумы в комплекс зданий на Страстном бульваре мы говорили о том, что восстановленная там парковая зона будет общедоступной. До сих пор попасть туда можно было только в составе организованных экскурсионных групп, теперь же в выходные и праздничные дни ее смогут посетить все желающие. Пройти на территорию можно будет со стороны Успенского переулка", - уточнил Шапошников.

Он выразил надежду, что парк станет популярным местом отдыха москвичей и востребованной площадкой для выставочных парковых проектов и городских мероприятий.

В день официального открытия парка 22 апреля там будут выставлены уникальные арт-объекты - работы участников конкурса по росписи двухметровых пасхальных яиц, который состоялся в рамках ежегодного Петровского Пасхального фестиваля.

Мосгордума переехала в комплекс зданий на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка осенью 2015 года. Сегодня здесь также располагаются Общественная палата города Москвы, аппарат Уполномоченного по правам человека в Москве и Совет муниципальных образований столицы. В итоге на Страстном бульваре сформировался городской парламентско- общественный центр.

Парк с историей

Комплекс зданий на Страстном - памятник архитектуры конца XVIII века, построенный для семьи князя Гагарина. В начале XIX века здесь располагался Английский клуб, а после пожара 1812 года и реконструкции усадьбы - Екатерининская больница. Несколько лет назад комплекс находился в полуразрушенном состоянии, но в 2011 году московские власти приняли решение его восстановить. Реставрационные работы закончились в феврале 2015 года.

Парковая зона была восстановлена по чертежам Осипа Бове: архитектор занимался реконструкцией усадьбы после пожара 1812 года. В парке расположена отреставрированная беседка, где сейчас работает читальня парламентской библиотеки и Церковь св. Александра Невского, восстановленная по чертежам 1870-х годов. В советское время в здании храма устроили склад и слесарную мастерскую.

Реставрации предшествовали археологические раскопки. В парке были найдены камни граната для ювелирных работ общим весом около 2,5 кг, клад из 42 монет, множество предметов, относящихся к XVII-XIX векам, коллекция оружия XIX века.