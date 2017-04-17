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Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Москва
17 апреля, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В столице с начала месяца выпало 39 мм осадков, или 88% апрельской нормы
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Атмосферный фронт принес в Москву за последние сутки порядка 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в понедельник в Гидрометцентре РФ.

"На главной метеостанции столицы - ВДНХ - выпало 8 мм осадков, или 18% месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм", - уточнил представитель метеослужбы.

В Москве с начала месяца выпало 39 мм осадков, или 88% апрельской нормы. На этой неделе также в городе ожидаются дожди.

Наименьшее за апрель количество осадков - 4,8 мм - наблюдалось в Москве в 1894 году, наибольшее - 96,6 мм - в 1903 году и 97,5 мм - в 1986 году.

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