Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Атмосферный фронт принес в Москву за последние сутки порядка 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в понедельник в Гидрометцентре РФ.
"На главной метеостанции столицы - ВДНХ - выпало 8 мм осадков, или 18% месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм", - уточнил представитель метеослужбы.
В Москве с начала месяца выпало 39 мм осадков, или 88% апрельской нормы. На этой неделе также в городе ожидаются дожди.
Наименьшее за апрель количество осадков - 4,8 мм - наблюдалось в Москве в 1894 году, наибольшее - 96,6 мм - в 1903 году и 97,5 мм - в 1986 году.