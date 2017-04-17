Московский НПЗ начал прием нефти после ремонта

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал прием нефти и работу после ремонта, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Московский НПЗ вышел из ремонта и работает в графике", - сказал он.

Планировалось, что установки "большого технологического" кольца Московского НПЗ будут выведены на плановый ремонт с 10 января по 6 мая 2017 г. в соответствии с графиком, утвержденным государственным регулятором.

Демин также сообщил, что во всех портах работы по отгрузке нефти идут по плану, опаздывающих танкеров нет.

"В Козьмино в течение последних суток неоднократно объявляли штормовое предупреждение. Однако налив не останавливался. Завтра во второй половине дня ожидается циклон", - отметил он.

Демин добавил, что прием в систему и поставка на НПЗ идет без ограничений.

О Московском НПЗ

Основной объем работ по плановому ремонту Московского НПЗ был запланирован на февраль и март 2017 г. При этом переработка нефти на МНПЗ должна была снизиться на 62% в феврале и на 75% в марте 2017 г. в сравнении с показателями тех же месяцев 2016 г.

Выпуск бензина в феврале - марте 2017 г. практически приостанавливался (планировалось выпустить не более 28 тыс. т продукции), что предусмотрено производственным планом и будет компенсировано в последующие месяцы.

Для исключения возможности дефицита топлива на рынке московского региона из-за ремонта МНПЗ "Газпром нефть" сформировала резервы товарной продукции, что полностью исключает возможность дефицита топлива на рынке московского региона.

"Газпромнефть-МНПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть".

На сегодняшний день МНПЗ является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%.

Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции - моторные топлива стандарта Евро-5, дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.