Ограждения вокруг строящегося парка "Зарядье" будут убраны в течение месяца

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ограждения строящегося парка "Зарядье", оставшиеся после сноса гостиницы "Россия", будут убраны в течение месяца, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
"Мы приступили к демонтажу забора с баннерами, который простоял здесь более десяти лет. Через месяц не останется уже ни бетонного забора, ни этих баннеров", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Отмечается, что строители приступили к благоустройству территории парка. "Скоро мы начнем укладывать дорожки. Для этого уже завезли плитку, брусчатку и бордюрный камень", - пояснил Хуснуллин.
Он добавил, что рабочие также готовятся к высадке деревьев на территории парка "Зарядье". "В ближайшее время здесь будет высажено около 500 деревьев и порядка 7 тысяч кустарников", - уточнил заммэра. По его словам, сейчас в строительстве парка задействованы более 2 тысяч человек.
Хуснуллин напомнил, что в парке "Зарядье" будут представлены характерные для России ландшафтные зоны: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Круглогодично и круглосуточно работающий парк планируется открыть к Дню города 2017 года.