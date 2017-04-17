Ограждения вокруг строящегося парка "Зарядье" будут убраны в течение месяца

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ограждения строящегося парка "Зарядье", оставшиеся после сноса гостиницы "Россия", будут убраны в течение месяца, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Мы приступили к демонтажу забора с баннерами, который простоял здесь более десяти лет. Через месяц не останется уже ни бетонного забора, ни этих баннеров", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Отмечается, что строители приступили к благоустройству территории парка. "Скоро мы начнем укладывать дорожки. Для этого уже завезли плитку, брусчатку и бордюрный камень", - пояснил Хуснуллин.

Он добавил, что рабочие также готовятся к высадке деревьев на территории парка "Зарядье". "В ближайшее время здесь будет высажено около 500 деревьев и порядка 7 тысяч кустарников", - уточнил заммэра. По его словам, сейчас в строительстве парка задействованы более 2 тысяч человек.

Хуснуллин напомнил, что в парке "Зарядье" будут представлены характерные для России ландшафтные зоны: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Круглогодично и круглосуточно работающий парк планируется открыть к Дню города 2017 года.