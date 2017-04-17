Власти Москвы рекомендуют водителям с летней резиной пересесть на общественный транспорт

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы просят автомобилистов, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, 17 апреля воспользоваться общественным транспортом во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"В столице наблюдается ухудшение погоды - облачно, местами идет снег. Температура воздуха составляет от - 2 до 0 градусов, в связи с чем на дорогах образовалась гололедица. В настоящий момент в городе наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом", - сказали в пресс-службе.
В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что в настоящее время дорожное движение в Москве значительно затруднено в связи с неблагоприятными погодными условиями и увеличением количества ДТП.
Основные затруднения в связи с гололедицей сейчас наблюдаются в районах эстакад, в местах подъемов и спусков. Наиболее крупные затруднения фиксируются на МКАД, на ТТК в районе Хорошевской и Лужнецкой эстакад, Кутузовского тоннеля и на вылетных магистралях в сторону центра.
"Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах. В подобных неблагоприятных условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию", - сказали в учреждении.
Кроме того, автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.