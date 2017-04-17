Застройщик ЖК "Легенда" в Троицке нарушил нормативы целевого использования денег дольщиков

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Нецелевое использование средств дольщиков зафиксировано у застройщика жилого комплекса "Легенда" в Троицке, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. Согласно реестру договоров долевого участия (ДДУ), к строительству было привлечено 2,8 млрд рублей, однако на строительные работы, как показывает анализ годовой отчетности, было направлено только 1,4 млрд рублей.

"Согласно представленной ежеквартальной отчетности застройщика ООО "ИнвестСтройГрупп" за третий квартал 2016 года, норматив целевого использования средств (Н2) не соответствовал нормам законодательства. С целью устранения выявленных нарушений в декабре 2016 года застройщику было выдано предписание о приведении данного норматива в соответствие. Однако это предписание так и не было исполнено", - цитирует пресс-служба зампредседателя Москомстройинвеста Александра Гончарова.

По его словам, нарушение выявлено также в четвертом квартале 2016 года. "В настоящий момент готовится заявление о приостановке деятельности застройщика по привлечению средств населения. Все необходимые материалы будут направлены в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела в отношении застройщика", - отметил Гончаров.

В "Обществе взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков" (ОВС) отметили, что уже подготовлено заявление в главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с просьбой провести расследование по данному факту с дальнейшим возбуждением уголовного дела. "В действиях застройщика мы видим умысел и схему вывода денежных средств, преднамеренное банкротство и перекладывание ответственности на страховщика", - добавили в ОВС.

Гончаров отметил, что при наступлении страхового случая - банкротства ООО "ИнвестСтройГрупп" - с гражданами, которые заключили с ним ДДУ, будут произведены полные расчеты. Все обязательства застройщика застрахованы ОВС, которое при наступлении страхового случая гарантирует дольщикам выплату возмещений, исходя из цены ДДУ. Гончаров добавил, что вопрос строительства ЖК "Легенда" будет вынесен на совместную коллегию с прокуратурой города Москвы.

Согласно проекту, ЖК "Легенда" включает в себя семь жилых корпусов (три очереди строительства), детский сад и гараж. По объекту заключен 781 ДДУ. В ОВС отметили, что стройка остановилась еще в декабре 2016 года. Источники финансирования строительства ЖК отсутствуют.