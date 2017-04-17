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В Новой Москве случайно погиб мужчина, которого приняли за магазинного вора

Москва
17 апреля, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По факту смерти проводится доследственная проверка
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мужчина, которого по ошибке приняли за магазинного вора, случайно погиб в Новой Москве, после того, как его пытался остановить прохожий. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве, его тело было обнаружено возле одного из магазинов в деревне Яковлевское Новофедоровского поселения Троицкого округа.

"По предварительным данным, 39-летний местный житель, проходя мимо магазина, попытался остановить 55-летнего мужчину, который выбегал из помещения с алкогольной продукцией, и толкнул его. В результате тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. Прибывшие врачи констатировали его смерть", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил ТАСС, что мужчина был в магазине со своей бывшей женой и купил бутылку Martini. В этот же момент в магазине его увидела вторая бывшая жена и мужчина попытался сбежать от нее. На улице прохожий принял его за воришку, похитившего бутылку, и попытался остановить.

По факту смерти проводится доследственная проверка, сообщили в ГСУ СК по Москве. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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