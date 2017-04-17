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Акция по озеленению почти 900 дворов и более 300 соцобъектов стартовала в Москве

Москва
17 апреля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Акция продлится в столице до 16 мая
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© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Озеленение 875 дворов и 310 объектов социальной сферы пройдет в течение месяца по всей столице в рамках стартовавшего весеннего этапа акции "Миллион деревьев". Об этом сообщил журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, который принял участие в работах на улице Полины Осипенко.

"Акция будет проходить в течение месяца с сегодняшнего дня по 16 мая. Она проходит в Москве с 2013 года, и ее главная цель - улучшить качество озеленения московских дворов. Конкретно в этом дворе на улице Полины Осипенко будет высажено 10 лип, ель, береза и 100 кустов кизильника блестящего. А всего по Москве будет высажено 4,8 тыс. деревьев и более 160 тыс. кустарников в 875 московских дворах и территориях около 310 учреждений соцсферы", - сказал Кульбачевский.

По его словам, основные породы деревьев, которые будут высажены весной, - это липа, клен, рябина и береза, а кустарников - спирея, кизильник, лапчатка, сирень.

"Баобабы и пальмы мы, конечно, не высаживаем, у нас есть специальный перечень, и мы предлагаем жителям самим выбрать деревья и кустарники для высадки на платформе "Активный гражданин", но они, естественно, адаптированы для московских условий. В списке народных симпатий у нас среди деревьев лидирует липа. А осенью, может быть, это будет каштан или другое дерево. По кустарникам и весной и осенью лидирует сирень", - добавил глава департамента.

Он отметил, что с момента начала акции в 2013 году было высажено 1,6 млн кустарников и 79 тыс. деревьев.

В пресс-службе департамента ТАСС сообщили, что в осенний период 2017 года запланирована высадка зеленых насаждений на местах утраченных (подпрограмма "Лунка в лунку") 2 800 деревьев и 22 000 кустарников. В настоящее время схемы планируемых посадок находятся на согласовании в ГБУ "Мосгоргеотрест".

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