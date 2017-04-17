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На Ваганьковском кладбище в Москве осквернили могилу Героя Советского союза

Москва
17 апреля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Также была осквернена соседняя могила
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Две могилы осквернены неизвестными на Ваганьковском кладбище. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"В правоохранительные органы обратилась родственница покойного с заявлением об осквернении его могилы. Неизвестные осквернили могилу Героя Советского Союза Петра Марютина, а также соседнюю могилу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, со слов родственницы, происшествие случилось в период с 1 по 14 апреля.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт осквернения могил. "По данному факту московской полицией возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" (ч. 1 ст. 244) УК РФ", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время, отметили в ведомстве, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастных лиц.

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