На Ваганьковском кладбище в Москве осквернили могилу Героя Советского союза

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Две могилы осквернены неизвестными на Ваганьковском кладбище. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"В правоохранительные органы обратилась родственница покойного с заявлением об осквернении его могилы. Неизвестные осквернили могилу Героя Советского Союза Петра Марютина, а также соседнюю могилу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, со слов родственницы, происшествие случилось в период с 1 по 14 апреля.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт осквернения могил. "По данному факту московской полицией возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" (ч. 1 ст. 244) УК РФ", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время, отметили в ведомстве, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастных лиц.