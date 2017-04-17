Власти Москвы проведут эксперимент по введению стоп-линии для мотоциклистов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы проведет эксперимент, чтобы определить целесообразность введения отдельной стоп-линии для мотоциклистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Мы проведем эксперимент и определим, насколько возможно и целесообразно применять двойную стоп-линию в Москве. Очень важно соблюсти все правила дорожного движения и безопасность всех участников. В настоящий момент мы прорабатываем вопрос времени и места эксперимента. Итоги будут доложены в Федеральную комиссию по безопасности дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что перед проведением эксперимента представители транспортного комплекса Москвы посоветовались с участниками мотосообщества по вопросу применения двойной стоп-линии. Мотоциклисты, в свою очередь, данную инициативу поддержали, добавили в ЦОДД.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение о проработке возможности внесения изменений в правила дорожного движения, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами.

Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.