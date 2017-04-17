В Москве при пожаре в двух квартирах спасены восемь человек

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли при пожаре в двух квартирах на востоке Москвы недалеко от Центрального автовокзала восемь человек, из которых четверо - дети. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, спасенные переданы бригадам скорой помощи.
"Пожар произошел на балконе восьмого этажа в доме 79 на Щелковском шоссе, после чего огонь перекинулся на квартиру девятого этажа. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из горящих помещений восемь человек и ликвидировали пожар", - сказали в пресс-службе.
Общая площадь пожара составила порядка 25 кв. метров. По предварительным данным, возгорание произошло от брошенной сверху сигареты. О состоянии спасенных людей данных пока нет.