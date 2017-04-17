Москва представит свои инвестиционные возможности на выставке в Ганновере 24 апреля

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва представит свои инвестиционные возможности на промышленной выставке Hannover Messe 2017 в немецком Ганновере. В рамках форума 24 апреля состоится конференция "Москва - город инвестиционных возможностей. Практические аспекты", организованная столичным департаментом внешнеэкономических и международных связей, сообщает ведомство.
"В этом году ставшая уже традиционной конференция пройдет в формате дискуссии. Это позволит участникам более свободно и активно обмениваться мнениями, задавать острые вопросы и делиться практическим опытом. Одной из главных тем станут возможности локализации иностранных производств в российской столице", - отметили в пресс-службе департамента.
В ведомстве добавили, что спикеры будут говорить о правилах и нормах ведения бизнеса с точки зрения международных головных организаций и их московских филиалов, нововведениях в инвестиционном законодательстве на федеральном и региональном уровнях; уделят внимание историям успеха, перспективам развития и сложностям, возникающим при реализации проектов в Москве.
Члены московского правительства расскажут об основных направлениях развития инвестиционной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективе, деловом климате и взаимоотношениях российской столицы с иностранными инвесторами.
Среди участников дискуссии - представители государственных структур и деловых кругов, немецких, австрийских и других компаний, которые уже ведут бизнес в российской столице.
Ежегодная международная промышленная выставка-ярмарка Hannover Messe является ведущим в мире форумом в области высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. В этом году мероприятие пройдет с 24 по 28 апреля.