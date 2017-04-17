Суд 21 апреля проведет прения сторон по делу бывшего имама московской мечети

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) 21 апреля перейдет к прениям сторон по делу бывшего имама столичной мечети Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дагир Хасавов.

"Рассмотрение дела в отношении моего подзащитного идет к завершению. МОВС принял согласованное сторонами процесса решение о проведении прений сторон по делу 21 апреля", - сказал защитник, отметив, что огласить приговор суд может уже 25 апреля.

По словам адвоката, сторона обвинения завершила представление доказательств. "По делу были допрошены четыре имама мечети "Ярдам", - подчеркнул Хасавов.

По версии следствия, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого- лингвистических судебных экспертиз, в его речи содержались признаки оправдания террористической деятельности.

Вину Велитов не признает. В ходе предварительного следствия он содержался под домашним арестом, однако в конце февраля этого года следствие смягчило ему меру пресечения на подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. рублей.