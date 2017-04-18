Одну из московских улиц назовут в честь партизанки ВОВ Веры Волошиной

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Одну из улиц на севере Москвы назовут в честь партизанки времен Великой Отечественной войны (ВОВ) Веры Волошиной, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Улица появится на месте проектируемого проезда № 6084 в Хорошевском районе. В нем многие топонимы связаны с именами героев и военачальников времен Великой Отечественной войны. Улица получит название в память о советской партизанке Вере Даниловне Волошиной, которая воевала вместе с Зоей Космодемьянской на подступах к Москве" - отмечается в сообщении.

Вера Волошина была убита в подмосковной деревне Головково. Ее история стала известна в 1957 году благодаря поисковой работе писателя и журналиста Георгия Фролова. Звание Героя было присвоено партизанке посмертно в 1994 году. Таким образом, Вера Волошина стала Героем России, а не Советского Союза.