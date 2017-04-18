Новый жилой микрорайон будет построен на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Новый жилой микрорайон появится в Рязанском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на соответствующее решение градостроительно-земельной комиссии столицы (ГЗК).

"Общая площадь проекта планировки составит 44,5 га. С севера территория ограничена 2-м Вязовским проездом, с северо-востока - Рязанским проспектом, с юго-востока - Окской улицей, а с юго-запада - границей коммунальной зоны № 6. На данном участке планируется возвести жилой микрорайон. Площадь жилой застройки составит 552,7 тыс. кв. метров, где под жилье будет отведено 518 тыс. кв. метров, 34,7 кв. метров - под встроенно-пристроенные дошкольные образовательные учреждения на 450 мест", - цитирует пресс-служба ответственного секретаря ГЗК, председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Он отметил, что в новом микрорайоне планируется построить две школы общей площадью 26,4 тыс. кв. метров на 1725 учеников, детский сад площадью 6670 кв. метров (на 300 мест), поликлинику площадью 5900 кв. метров и коворкинг-центр площадью 55 710 кв. метров. Кроме того, в рамках проекта планировки предусмотрено строительство наземного многоуровневого паркинга площадью 30 тыс. кв. метров на 300 машино-мест и реконструкция существующих зданий швейной фабрики с увеличением площади застройки до 27,4 тыс. кв. метров.

Общая площадь нежилой застройки составит 325 000 кв. метров. Проект будет направлен на публичные слушания.