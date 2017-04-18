Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поезда МЦК перевезли 55 млн пассажиров с начала запуска движения

Москва
18 апреля, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Последний суточный рекорд на МЦК был зафиксирован 11 апреля, в тот день "Ласточки" перевезли 371 591 пассажиров
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) с момента запуска движения 10 сентября 2016 года перевезли уже 55 млн пассажиров. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Последний суточный рекорд на МЦК был зафиксирован 11 апреля. В тот день "Ласточки" перевезли 371 591 пассажиров. С начала года железнодорожной магистралью воспользовались 28 млн пассажиров, всего с момента запуска движения - 55 млн пассажиров", - сказал он.

Ликсутов напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, для обеспечения комфорта пассажиров в условиях растущего спроса совместно с ОАО "РЖД" на МЦК планируется сократить интервалы движения. Так, с 1 мая на кольце сократятся интервалы движения до пяти минут в час пик и десяти минут - в остальное время, а также увеличится количество поездов "Ласточка".

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро (прежде всего на Кольцевую линию) более чем на 15%, а на станции метро у центральных железнодорожных вокзалов - на 20%.

По МЦК ходят современные скоростные электропоезда "Ласточка". Они оборудованы кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Поездку можно оплатить билетами "Единый", "90 минут" и "Тройка", а также инновационными сервисами оплаты Samsung Pay и Apple Pay. При этом на кольце действуют все столичные льготы на проезд. Также пассажиры могут в течение 90 минут бесплатно пересесть с МЦК на метро или монорельс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама