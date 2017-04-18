Поезда МЦК перевезли 55 млн пассажиров с начала запуска движения

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) с момента запуска движения 10 сентября 2016 года перевезли уже 55 млн пассажиров. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Последний суточный рекорд на МЦК был зафиксирован 11 апреля. В тот день "Ласточки" перевезли 371 591 пассажиров. С начала года железнодорожной магистралью воспользовались 28 млн пассажиров, всего с момента запуска движения - 55 млн пассажиров", - сказал он.

Ликсутов напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, для обеспечения комфорта пассажиров в условиях растущего спроса совместно с ОАО "РЖД" на МЦК планируется сократить интервалы движения. Так, с 1 мая на кольце сократятся интервалы движения до пяти минут в час пик и десяти минут - в остальное время, а также увеличится количество поездов "Ласточка".

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро (прежде всего на Кольцевую линию) более чем на 15%, а на станции метро у центральных железнодорожных вокзалов - на 20%.

По МЦК ходят современные скоростные электропоезда "Ласточка". Они оборудованы кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Поездку можно оплатить билетами "Единый", "90 минут" и "Тройка", а также инновационными сервисами оплаты Samsung Pay и Apple Pay. При этом на кольце действуют все столичные льготы на проезд. Также пассажиры могут в течение 90 минут бесплатно пересесть с МЦК на метро или монорельс.