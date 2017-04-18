Москвичи получат самостоятельный доступ к архиву городских камер видеонаблюдения

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы в будущем получат доступ к архиву 140 тыс. городских камер видеонаблюдения без долговременных полицейских запросов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

"Мы действительно сейчас продумываем механизм, как обеспечить доступ 15 миллионам пользователей к 140 тыс. камерам. Это нетривиальная задача. Над процедурой выдачи и доступа к этой системе работаем вместе с силовыми ведомствами", - сказал он.

По словам Ермолаева, при разработке такой системы "надо понять, как не нарушить, с одной стороны, частную жизнь гражданина, с другой стороны, дать возможность ему реализовать необходимые задачи". "Я уверен, что в обозримом будущем мы сможем давать сервис еще интерактивней", - отметил он.

Ермолаев отметил, что "в городе большая система видеонаблюдения - более 140 тыс. камер, видеоархив хранится пять дней". "Чтобы он не исчез, а то время, пока вы занимаетесь разбором с полицией, вам достаточно позвонить в общий городской колл-центр и зарезервировать видео с тех камер, которые были близ места ДТП. Вам дают соответствующий номер и вы сможете передать его участковому, сотруднику полиции, который в расследовании сможет эту информацию получить", - пояснил он.

По состоянию на конец 2016 года в Москве уставлено около 140 тыс. камер видеонаблюдения, из них 97495 камер подъездного видеонаблюдения, 20205 камер дворового видеонаблюдения, 6252 камеры в общеобразовательных организациях, 2525 камер в общественных местах, 933 камеры на объектах торговли и услуг, 246 камер на объектах строительства, 54 камеры на ВДНХ, 45 камер в пешеходных зонах, 40 камер мобильного видеонаблюдения.