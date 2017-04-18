Собянин: покупатели смогут проверять правильность цены товара после внедрения онлайн-касс

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Покупатели смогут проверять достоверность цены и наименования товаров после внедрения онлайн-касс в различных сферах торговли. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Всероссийской конференции "Онлайн-кассы - новые возможности ритейла".

"Самое главное - это преимущество покупателя: покупатель впервые за всю историю торговли в стране может сам проверить достоверность наименования и цены товара, который ему продают. Одна из опций новых контрольно-кассовых аппаратов - возможность мгновенно проверить, а правильно ли вас обслужили, по той ли цене с вами рассчитались, которая учтена в налоговой декларации. Это будет иметь огромное значение, когда покупатели страны смогут вместе с налоговой службой контролировать процесс торговли. Это совершенно революционная история, которой никогда в нашем государстве не было", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что попытки создания общественных контроллеров в советское время "ничего общего не имеют с тем, что сейчас внедряется".

Легализация бизнеса

По мнению мэра Москвы, внедрение новых кассовых аппаратов позволит увеличить прозрачность бизнес-процессов в торговле.

"Конечно, это колоссальное воздействие на легализацию бизнеса и распределение экономических потоков. Аналитика, уплата налогов - все это становится более простым и понятным для предпринимателей. Я совершенно уверен, что за счет легализации произойдет увеличение объема налогов, поступаемых в бюджет, несмотря на льготы, налоговые вычеты", - отметил Собянин.

Он добавил, что объем серых схем в торговле остается довольно большим. "Внедрение таких технологий позволит улучшить собираемость налогов, честный бизнес будет в выигрыше", - сказал мэр Москвы.

В сфере торговли столицы заняты около 1 млн человек. Ежегодный товарооборот составляет 4 трлн рублей.

Онлайн-кассы

Всероссийская конференция "Онлайн-кассы - новые возможности ритейла" организована Федеральной налоговой службой РФ совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, общероссийскими общественными организациями "Российский союз промышленников и предпринимателей", "Деловая Россия", "ОПОРА РОССИИ". Конференция посвящена реформе учета расчетов в сфере розничной торговли и оказания услуг. В форуме принимают участие представители органов исполнительной власти, профессиональные участники рынка контрольно-кассовой техники, малый бизнес и крупные торговые сети, общественные организации.

С 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели (ИП), реализующие свой бизнес в торговле, должны использовать онлайн-кассы. Все операции по чекам в автоматическом режиме будут отправляться в Федеральную налоговую службу (ФНС), при этом исключается возможность "поменять" данные в пользу продавца. Контрольно-кассовые аппараты старого образца с этого года приобретать запрещено.