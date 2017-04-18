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Парк у Ростокинского акведука в Москве будет благоустроен

Москва
18 апреля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Площадь благоустройства должна составить более 27 га
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Парк у старейшего моста Москвы - Ростокинского акведука - ждет благоустройство и озеленение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

"Согласно документации, площадь благоустройства должна составить более 27 га. Парк разделен на две части акведуком времен Екатерины II. Будущему подрядчику предстоит спроектировать, как зеленый массив превратится в современное общественное пространство, комфортное для всесезонного отдыха москвичей", - уточнили в пресс-службе.

В парке должны появиться детские и спортивные площадки, современные и экологичные малые архитектурные формы (арки, навесы, беседки), создана комфортная дорожно-тропиночная сеть с навигацией. Также подрядчик должен предусмотреть наличие парковочных мест, пешеходных переходов, велосипедных полос и инфраструктуры, создание рекреационных зон с точками для торговли, кафе и зонами активного спорта. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 28 апреля 2017 года.

Ростокинский акведук - единственное сохранившееся сооружение первого в Москве и России самотечного водопровода - Мытищинского. В народе Ростокинский акведук получил название "Миллионный мост": он стоил казне баснословную по тем временам сумму в полтора миллиона рублей.

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