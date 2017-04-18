В Москве тестируют сервис приема пациентов по видеосвязи

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Департамент информационных технологий Москвы тестирует сервис приема пациентов у столичных врачей по видеосвязи. Как сообщил руководитель департамента Артем Ермолаев, таким образом, пациенты смогут прийти на прием к врачу "не выходя из дома".
"Мы пытаемся найти оптимальное решение. Дело в том, что видеоконференцсвязь с врачом первый раз точно невозможна, потому что этой услугой будут пользоваться пациенты, которых врач знает. Иначе это лишено какого-либо смысла. Мы сейчас пилотируем в ряде поликлиник этот сервис, пытаемся понять, как реагирует врач, как реагирует пациент", - сказал Ермолаев.
Он отметил, что в настоящее время есть законодательное ограничение, не позволяющее проводить эти консультации. "В то время, как наши коллеги работают над изменением законодательства, мы тестируем технологии", - добавил Ермолаев.
По его словам, департамент считает более эффективным инвестировать в различные устройства, гаджеты, передавать информацию онлайн.
"Чтобы врач связался с пациентом и предупредил о том, что, к примеру, если ты продолжишь столько есть холестерина, мы увидимся у меня в кабинете через 2-3 недели", - отметил он.