Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве тестируют сервис приема пациентов по видеосвязи

Москва
18 апреля, 13:00 UTC+3
Тасегоаким образом, пациенты смогут прийти на прием к врачу "не выходя из дома"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Департамент информационных технологий Москвы тестирует сервис приема пациентов у столичных врачей по видеосвязи. Как сообщил руководитель департамента Артем Ермолаев, таким образом, пациенты смогут прийти на прием к врачу "не выходя из дома".

"Мы пытаемся найти оптимальное решение. Дело в том, что видеоконференцсвязь с врачом первый раз точно невозможна, потому что этой услугой будут пользоваться пациенты, которых врач знает. Иначе это лишено какого-либо смысла. Мы сейчас пилотируем в ряде поликлиник этот сервис, пытаемся понять, как реагирует врач, как реагирует пациент", - сказал Ермолаев.

Он отметил, что в настоящее время есть законодательное ограничение, не позволяющее проводить эти консультации. "В то время, как наши коллеги работают над изменением законодательства, мы тестируем технологии", - добавил Ермолаев.

По его словам, департамент считает более эффективным инвестировать в различные устройства, гаджеты, передавать информацию онлайн.

"Чтобы врач связался с пациентом и предупредил о том, что, к примеру, если ты продолжишь столько есть холестерина, мы увидимся у меня в кабинете через 2-3 недели", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме
2
Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня
3
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
4
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
5
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама