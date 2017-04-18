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Сроки весеннего благоустройства Москвы не будут менять из-за погоды

Москва
18 апреля, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Сейчас лидерами городского благоустройства являются Центральный и Юго-Восточный административные округа
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Весеннее благоустройство столицы будет завершено в установленные сроки. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Семенов.

"В этом году месячник из-за тепла начался несколько раньше - 25 марта, но теперь у нас наблюдается замедление, не все работы можно выполнять, потому что ночные температуры опускаются ниже нуля, но к концу месяца все плановые показатели, а их не менее 50, будут выполнены, и мы увидим преображенный город", - сказал Семенов.

По его словам, из-за ночных холодов пришлось сдвигать графики работ по разметке улиц. "Надеюсь, что уже к концу этой недели, когда среднесуточная температура установится в районе плюс 10 градусов, мы сможем наверстать упущенное", - добавил Семенов.

Он отметил, что сейчас лидерами городского благоустройства являются Центральный и Юго-Восточный административные округа. "На первом этапе: в марте и первой декаде апреля медленно разворачивались работы по благоустройству в Северо-Западном, Северо-Восточном и Юго-Западном округах. Сейчас ситуация выровнялась и аутсайдеров нет", - пояснил Семенов.

Он также сообщил, что с начала месячника административные инспекторы выявляют по 750-800 нарушений еженедельно. При этом общая сумма штрафов составила почти 40 млн рублей.

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