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Тематические кружки появятся в программе детского городского отдыха "Московская смена"

Москва
18 апреля, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Московское отделение партии "Единая Россия" вышло с инициативой продлить программу детского городского отдыха "Московская смена" в 2017 году
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Тематические кружки и секции появятся в программе детского городского отдыха "Московская смена". Как сообщил секретарь московского регионального отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский, будет проведен опрос среди родителей, для того чтобы определиться с темами занятий.

"Многие родители приходили с просьбами организовать какие-либо кружки, тематические секции. Кружки появятся по направлениям, тематическое развитие детей, наверняка, будет связано с общеобразовательной программой, с какими-то с профессиональными вещами, начиная с профессии повара и заканчивая техническими кружками. В любом случае это будут некие опросы, по результатам которых организаторы поймут, какие это будут кружки", - сказал Метельский.

Он напомнил, что московское отделение партии вышло с инициативой продлить в этом году программу детского городского отдыха "Московская смена".

Программа детского городского отдыха "Московская смена" впервые прошла в столице летом 2016 года. С предложением создать систему городских лагерей на базе столичных школ выступили участники предварительного голосования партии "Единая Россия" в конце апреля. В обсуждении программы приняли участие более 300 тыс. родителей. Программа была также поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Московская смена" была рассчитана на всех столичных школьников от 7 до 14 лет. Городские лагеря на базе столичных среднеобразовательных школ работали летом в будние дни с 09:00 до 18:00 мск. За три месяца прошли три смены: с 1 по 30 июня, с 4 по 29 июля и с 1 по 29 августа. Для детей было организовано трехразовое питание, предусмотрены различные спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия.

В программе приняли участие более 300 школ и социальных учреждений. "Московская смена" охватила около 50 тыс. детей.

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