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Торжественные церемонии бракосочетания пройдут в Мосгордуме на Красную горку

Москва
18 апреля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Традиция проведения церемоний бракосочетания с участием руководителей города существует с 2006 года
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут в Мосгордуме на праздник Красная горку, 22 апреля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного парламента, свадебные церемонии с участием руководства города более 10 лет проводились в Белом зале мэрии Москвы на ул. Тверской, 13, а в этом году в честь 100-летнего юбилея органов ЗАГС России было принято решение об организации мероприятия в Мосгордуме.

"Свадебные церемонии в зале приема делегаций столичного парламента начнутся в субботу, 22 апреля, в 12:00 мск. Свидетельства о заключении брака молодоженам вручат председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян", - уточнили в пресс- службе.

Четыре пары, церемонии регистрации брака которых пройдут в столичном парламенте, уже выбраны. Это обычные москвичи из числа тех, кто подал заявления о заключении брака на Красную горку во дворец бракосочетания № 1.

Государственные церемонии бракосочетания с участием руководителей города - традиция Москвы, которая существует с 2006 года. Такие уникальные церемонии регистрации брака проходят один раз в год, на Красную горку: в праздник, который пользуется популярностью среди московских молодоженов. За прошедшие годы свидетельства о заключении брака в ходе торжественных церемоний получили 55 молодых московских семей. По данным Управления ЗАГС столицы в 37 из них родились 52 ребенка - 30 девочек и 22 мальчика.

Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи. По православной традиции Красная горка - это день, когда можно заключать брак, поскольку на Масленицу, Пасху, в Великий пост и Светлую седмицу делать это не принято. Поэтому издавна на Красную горку в России играют множество свадеб.

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