Создание парка в стиле паблик-арт на месте бывшего автозавода ЗИЛ начнется в мае

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Создание парка на месте бывшего автозавода ЗИЛ на юге Москвы начнется в мае этого года, а завершится уже осенью. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"Работы по созданию парка начнутся в мае, завершатся - осенью. Новая зеленая зона площадью 10 га станет местом отдыха для жителей города, особенно Даниловского района Южного округа", - сказал Бирюков, добавив, что в выходные парк будут посещать около 15 тыс. человек в день, а в будни - более 5 тысяч.

Парк вместо промзоны

Парк будет создан в северной части территории бывшего завода ЗИЛ между улицами Лисицкого и Архитектора Леонидова.

"Раньше на этом месте размещались цеха завода и открытые склады. А теперь здесь будет высажено более 700 деревьев и две тысячи кустарников, появятся цветники, пешеходные и велодорожки, лавочки", - сказал Бирюков.

По его словам, парк будет находиться между жилыми домами, которые сейчас строятся на территории ЗИЛа, и Московским центральным кольцом (МЦК), в пятиминутной пешей доступности от станции "ЗИЛ".

Пруд и терраса в виде конвейерной ленты

Проект благоустройства парка разработан за счет инвестора нью-йоркским архитектурным бюро под руководством урбаниста Джерри Ван Эйка. Проект был безвозмездно передан городу для дальнейшей реализации. В основу концепции парка заложена идея паблик-арта - искусства в городском пространстве.

"Центральным элементом станет пергола - увитая зеленью терраса длиной в полтора километра. Она обогнет весь парк, в котором расположатся кафе и рестораны, а также пункты проката велосипедов, роликов и другого инвентаря", - сказал Бирюков. Сооружение по форме будет напоминать конвейерную цепь, такое архитектурное решение - отсылка к прошлому, когда на этой территории был завод имени Лихачева.

Также в парке будет устроен пруд, внешне похожий на маленькую извилистую речку. Вдоль пруда проложат пешеходные дорожки и веломаршруты.

"На территории парка разместятся баскетбольная площадка, теннисные корты, а также игровая площадка площадью 1,5 тыс. кв. метров, она будет предназначена для детей всех возрастов. Для вечерних прогулок в парке установят фонари, организуют архитектурную ландшафтную подсветку", - отметил заммэра.

Крупнейший в Европе проект реорганизации промзоны

Застройка территории ЗИЛа - крупнейший в Европе проект реорганизации бывшей промышленной зоны (площадь около 400 га). В новом городском районе будет жилье, социальные и общественно-деловые объекты. Территорию благоустроят и озеленят. Работы затронут также набережные Москвы-реки, здесь уже развивается транспортная инфраструктура.

В конце 2015 года открылась станция метро "Технопарк", а в сентябре 2016 года - станции МЦК "Автозаводская" и "ЗИЛ". До конца 2018 года на ЗИЛе проложат около 20 км новых автодорог, а в 2018-м начнут возводить автомобильный мост, который пройдет параллельно МЦК и свяжет Третье транспортное кольцо с Варшавским шоссе.

В апреле 2016 года спортсменов и болельщиков принял Ледовый дворец спортивно-развлекательного квартала "Парк легенд". Частью строящегося квартала также станут комплекс водного спорта, многофункциональный парковочный комплекс с офисами и апартаментами, конгресс-медиа-центр с гостиницей, жилые дома с детским садом и школой со спортивным уклоном. Центром возводимого ЖК "ЗИЛАРТ" станет пешеходный бульвар Братьев Весниных, вдоль которого расположатся концертный зал, музей "Эрмитаж-Москва", театр, отель и торговые центры.