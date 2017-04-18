Московские власти ждут реакции "Открытой России" на изменение маршрута шествия

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московские власти предложили "Открытой России" перенести свое шествие, запланированное на 29 апреля, со Славянской площади на проспект Академика Сахарова и теперь ждут реакции заявителя на это предложение. Об этом ТАСС сообщил глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Маршрут, по которому хотели пройти заявители не согласован. Мы предложили перенести шествие в другое место и теперь ждем реакции. Они могут либо согласится с нашим предложением, либо подать новую заявку", - сказал Черников.

По его словам, Славянская площадь является одним из основных транспортных узлов, где сосредоточено 12 маршрутов общественного транспорта (в том числе магистральных). При перекрытии движения для автомобилей будут нарушены транспортные связи центральной части города с другими районами Москвы.

"Кроме того, на территории, прилегающей к местам проведения публичных мероприятий проводятся ремонтные работы на улично-дорожной сети города (у здания Политехнического музея и Китайгородском проезде), а также отсутствует площадка для сбора участников демонстрации с заявленным количеством участников", - пояснил Черников.

"Для проведения мероприятия департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции организаторам предложен оптимальный маршрут - провести демонстрацию по проспекту Академика Сахарова (сбор участников с 13:00 мск напротив дома № 9 по проспекту Академика Сахарова) до дома № 38 по ул. Маши Порываевой. Опыт проведения подобных массовых мероприятий в данном пространстве показывает, что здесь возможна организация оптимальных условий для обеспечения безопасности участников, а неизбежные неудобства для москвичей и гостей столицы минимизированы", - подчеркнул глава департамента.

Ранее представители "Открытой России" сообщили, что собираются провести 29 апреля 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинка.