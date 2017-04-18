Москвичи увидят первый весенний звездопад в ночь на 23 апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Первый весенний звездопад пройдет в небе над столицей в ночь на 23 апреля. Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, своего максимума достигнет метеорный поток Лириды.

"В ночном небе при ясной погоде и отсутствии городской засветки можно будет увидеть от 10 до 15 метеоров в час", - отметили в пресс-службе.

Метеорный поток назван в честь того созвездия, в котором расположен радиант. Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире, отсюда и название - Лириды.

"Условия наблюдения Лирид в 2017 году - благоприятные. Наблюдать "падающие звезды" можно ночью в восточной части неба при ясной безоблачной погоде. Луна в фазе последней четверти, которая скроется за горизонт после 14:00 мск и появится из-за горизонта лишь после 04:30 мск, не сильно помешает ночному и утреннему наблюдению первого весеннего звездного дождя. Метеоры у Лирид белые и достаточно быстрые, они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками", - отметила сотрудник планетария Людмила Кошман.

Для наблюдений метеорного дождя Лирид не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки. Наилучшее время наблюдений - после полуночи и до восхода.