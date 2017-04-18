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Суд 21 апреля решит вопрос о продлении ареста захватившему отделение "Ситибанка" в Москве

Москва
18 апреля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Адвокат предпринимателя не уточнил, на какой срок следствие просит продлить арест
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о продлении ареста предпринимателю Араму Петросяну, обвиняемому в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

"Пресненский суд Москвы 21 апреля решит вопрос о продлении ареста моему подзащитному", - сказал адвокат, не уточнив, на какой срок следствие просит продлить арест.

По словам Мальцева, на следующей неделе следствие планирует предъявить обвинение Петросяну в окончательной редакции. "Результаты стационарной психолого-психиатрической экспертизы в институте имени Сербского моему подзащитному будут озвучены на следующей неделе, как и предъявление ему обвинения в окончательной редакции", - отметил адвокат.

Петросяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и по ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений") УК РФ. По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Петросян взял в заложники четверых человек в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице, при этом на шее у него висела обмотанная скотчем коробка, из которой торчали провода. Через несколько часов он отпустил всех заложников и сдался властям. Выяснилось, что взрывное устройство было муляжом. Как отметили в СК, во время допросов Петросян полностью признал вину, заявив, что не хотел никого убивать, а только пытался привлечь внимание к проблеме своего банкротства.

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