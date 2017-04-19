Власти Москвы утвердили проект возвращения трамвайной линии на площадь Тверская Застава

МОСКВА, 19 апреля./ТАСС/. Москомэкспертиза утвердила проект строительства трамвайных путей на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Площадь Тверская Застава - важный транспортный узел города. По проекту, линия трамвайных путей пройдет от Лесной улицы до Белорусского вокзала с пересечением 1-й Тверской-Ямской улицы", - уточнил Бирюков.

По его словам, главная особенность проекта - возвращение площади ее исторического облика. "Предусмотрены и реставрация с последующей установкой памятника Максиму Горькому, и строительство трамвайных путей, и увеличение площади пешеходной зоны, и озеленение новых скверов", - рассказал заммэра.

Он уточнил, что в рамках проекта благоустройства "Моя улица" в октябре - начале декабря на площади планируется высадить более 70 деревьев и обустроить более 10 тысяч квадратных метров газонов.

"На площади Тверская Застава будет модернизирована существующая система освещения. Здесь установят новые опоры, часть которых двойного назначения - как для наружного освещения, так и для контактной сети троллейбуса и трамвая", - добавил Бирюков.

История реконструкции площади у Белорусского вокзала

Трамвайная линия на Лесной улице и разворотное кольцо у остановки "Метро "Белорусская" были закрыты в 2008 году при строительстве офисного центра. Позже, в 2012 году, правительство Москвы частично восстановило пути и три остановочных павильона.

В конце ноября 2016 года градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы под руководством мэра Сергея Собянина поддержала проект организации трамвайного движения на площади Тверская Застава.

Памятник Горькому работы скульптора Веры Мухиной был установлен на площади перед Белорусским вокзалом в 1951 году, с 2005 года он хранится в парке искусств "Музеон". Скульптуру демонтировали по решению прежней городской администрации для проведения работ по реконструкции площади Тверская Застава, в том числе строительства подземных паркингов с торговым центром.