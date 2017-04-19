Мотосезон в Москве официально откроют 6 мая

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Московские власти согласовали с представителями мотосообществ открытие мотосезона в столице, которое официально состоится 6 мая. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24".

"К нам обратились представители нескольких мотосообществ Москвы с тем, чтобы провести городское открытие мотосезона или мотопарад. Мы приняли решение такой мотосезон провести 6 мая в Москве", - сказал он.

По словам Ликсутова, подобная инициатива связана, в первую очередь, с популярностью данного вида транспорта. "В Москве летом в середине сезона мотоциклистов в день выезжает порядка 150-200 тысяч человек", - подчеркнул он, добавив, что общее число мотоциклистов в городе растет в среднем на 15-20% в год.

Кроме того, Ликсутов рассказал о планах московских властей запустить проект апробации новых правил движения для мотоциклистов, который будет длиться 1,5-2 месяца. В частности, отметил заммэра, в рамках проекта мотолюбители получат возможность передвигаться между рядами, а на перекрестках для них будут созданы специальные стоп-линии.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что первый вице- премьер Игорь Шувалов дал поручение о проработке возможности внесения изменений в правила дорожного движения, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.