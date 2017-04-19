Все ветки пригородных поездов присоединят к МЦК в 2018 году

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти столицы планируют завершить процесс присоединения всех веток пригородных поездов к Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2018 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
"С декабря прошлого года 97% пригородных электропоездов останавливаются около ближайших станций МЦК. Сейчас пересадки открыты по шести радиальным направлениям, в ближайшее время откроем еще по четырем. Мэр Москвы поставил задачу, чтобы в 2017-2018 году все ветки пригородных поездов были интегрированы с МЦК. Я уверен, что в 2018 году это будет сделано", - подчеркнул он.
По словам Ликсутова, увеличение пассажиропотока происходит, в основном, за счет пассажиров пригородных железных дорог. "В день на МЦК сегодня перевозится порядка 360 тысяч пассажиров", - уточнил заммэра.
Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро (прежде всего на Кольцевую линию) более чем на 15%, а на станциях метро у центральных железнодорожных вокзалов - на 20%.