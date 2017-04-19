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Собянин: москвичи с начала года стали больше пользоваться общественным транспортом

Москва
19 апреля, 13:51 дата обновления: 19 апреля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Мэр столицы отметил, что этому способствовали новые возможности транспортной системы города
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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток на общественном транспорте Москвы с января по март 2017 года увеличился на 7%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В целом, пассажиропоток за I квартал увеличился на рекордные 7%, никогда такой динамики не происходило", - сказал мэр на заседании президиума столичного правительства. По его словам, этому способствовали новые возможности транспортной системы города.

"С начала года на линии вышли два новых вида транспортных средств - трамвай "Витязь" - один из лучших трамваев в мире, и инновационный вагон метро "Москва", который соответствует лучшим техническим требованиям в мире, введены новые сервисы для пассажиров в метро", - сказал Собянин.

Как в свою очередь отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, "из этих 7% - 83% или 68 млн пассажиров - это экономически активные граждане, которые оплачивают свой проезд". "Статистика растет в качественную сторону, москвичи реже пользуются личным транспортом, переходят на общественный", - сказал Ликсутов. По его словам, рост пассажиропотока на 7% - это 82 млн дополнительных поездок.

Также Ликсутов отметил, что количество "зайцев" в общественном транспорте столицы выросло на 5% в январе-марте этого года.

"Мы видим примерно на 5% увеличение количества "зайцев", но за счет увеличения количества контролеров, мы в ближайшее время повысим контроль за оплатой проезда, и число "зайцев" уменьшится", - сказал заммэра на заседании президиума городского правительства.

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