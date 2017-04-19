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Аллея 95-летия Республики Якутия появится в Москве в апреле

Москва
19 апреля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Она будет находиться в сквере на ул. Рудневка, 14
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Аллея в честь 95-летия образования Якутской автономной советской социалистической республики появится на востоке Москве. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ, первый зампред правительства Якутии Юрий Куприянов.

"26 апреля в честь 95-летия образования Якутской АССР мы высадим аллею деревьев. Она появится в сквере на ул. Рудневка, 14. Мы высадим 52 дерева и 1 тыс. кустарников", - сказал Куприянов.

По словам руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталия Сучкова, подбор деревьев осуществляется департаментом природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Кроме того, 27 апреля по адресу ул. Новый Арбат, 34 будут высажены именные деревья Якутии, в высадке примут участие видные деятели республики. "Мы надеемся, что сможем в течение года - в рамках года экологии - посадить в Москве 385 деревьев в честь Якутии", - отметил Куприянов.

27 апреля отмечается день образования Якутской АССР, который считается Днем Якутии. В этом году исполнится 95 лет с момента образования Якутской АССР. Кроме того, в 2017 году отмечается 385 лет с дня вхождения Якутии в состав Российского государства.

Дни Республики Саха (Якутия) в Москве пройдут с 16 по 19 декабря. В последний раз они проводились пять лет назад. Тогда их посетили более 10 тыс. москвичей.

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