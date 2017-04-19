Новые поезда "Москва" полностью заменят старые на фиолетовой линии метро к 2020 году

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Подвижной состав будет полностью обновлен на Таганско-Краснопресненской линии московского метро к 2020 году. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Эти вагоны (нового поколения "Москва" - ред.) будут приходить на Таганско-Краснопресненскую линию метро, до конца 2019 года на самой загруженной линии полностью будет обновлен подвижной состав", - сказал Ликсутов. Остальные поезда "Москва" в рамках этого контракта "перейдут" на самую старую в метро - Сокольническую линию.
"Уже сейчас мы получаем много вопросов, когда же эти поезда придут на другие линии, что означает, что пассажирам эти поезда нравятся", - отметил Ликсутов.
Заммэра уточнил, что до 2020 года будет поставлено 912 вагонов поезда нового поколения "Москва". Первый такой поезд вышел на Таганско-Краснопресненскую линию 14 апреля этого года. Он отличается расширенными проемами дверей, видеонаблюдением внутри и снаружи поезда, наличием сквозного прохода между вагонами, повышенной шумоизоляцией.