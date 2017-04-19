Третье брендированное кафе московского метро открылось на станции "Войковская"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Третье заведение сети "М-Кафе" открылось на станции "Войковская" московского метро. Как сообщил журналистам начальник отдела рабочего снабжения метро Михаил Кравцов, в меню представлен широкий ассортимент выпечки и напитков, в течение всего дня можно заказать полноценный обед из трех блюд.
"Опыт работы "М-Кафе" на "Выставочной" и "Арбатской" показывает, что подобные заведения современного формата пользуются популярностью у пассажиров. Новое ретро-кафе на "Войковской" понравится как пассажирам, ностальгирующим по "советским" буфетам, так и тем, кто привык перекусывать на ходу", - сказал он.
Буфет на станции "Войковская", открытый еще во второй половине ХХ века, изначально обеспечивал горячим питанием машинистов поездов Замоскворецкой линии. С 90-х годов здесь могли обедать и пассажиры метрополитена. Решение открыть кофейню нового формата на месте исторического буфета принято в преддверии футбольных турниров - Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.
Интерьер кафе воссоздает атмосферу 60-х годов ХХ века: стены украшены ретро-фотографиями и советскими постерами. В помещении играет характерная для того времени музыка - песни Муслима Магомаева, Аиды Ведищевой, Марии Пахоменко.
В кафе представлен большой выбор домашней выпечки и десертов. Также здесь в течение всего дня можно заказать комплексный обед из трех блюд - салат, суп и второе блюдо. В меню есть несколько видов лимонада и натурального свежесваренного кофе, который можно взять с собой.
Кафе расположено в южном вестибюле станции "Войковская" и открыто для пассажиров ежедневно с 09:00 до 18:00 мск. Кафе расположено в специальном помещении перед спуском на платформу станции и спроектировано так, чтобы не мешать пассажиропотоку.
Как отметил начальник службы профориентации московского метро Павел Ковалев, сеть "М-Кафе" функционирует на средства Московского метрополитена. В дальнейшем сеть будет расширяться, еще одно кафе откроется уже этим летом.