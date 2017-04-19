Заявки родителей на отдых детей-льготников Москвы 18 апреля превысили 60% от квоты

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более 19 тыс. заявлений на выбор конкретной базы отдыха для детей этим летом подали московские родители 18 апреля - в первый день второго этапа заявочной кампании. Как сообщил генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников, это составляет свыше 60% от квоты правительства Москвы.

"В этом году для отдыха детей льготных категорий, которые подают заявления через Мосгортур, город выделил 47354 места. За один день было подано 19332 заявления по выбору баз на 28767 человек - это 61% от общей квоты. По опыту мы знаем, что самое большое количество родителей приходит в первый день заявочной кампании, поэтому для комфортной подачи заявлений мы увеличили штат операторов по приему заявлений более, чем в два раза", - уточнил Овчинников.

98% заявлений было подано через портал мэра и правительства Москвы, остальные - в офисе Мосгортура. Подача заявлений продлится до 2 мая.

"Сейчас все заявления проходят проверку. До 23 мая включительно все заявители будут проинформированы о том, как получить путевку или какие документы необходимо предоставить в офис Мосгортура, в случае подтверждения льготной категории. Если родители выбрали денежный сертификат вместо путевки, то средства поступят на счет заявителя до 6 июня", - пояснил Овчинников.

Первый этап летней оздоровительной кампании-2017 проходил с 10 по 24 марта. В течение этого времени на портале мэра и правительства Москвы родители (законные представители) могли подать заявление на получение бесплатной путевки, в нем они указывали вид отдыха, количество детей, льготную категорию, три предпочитаемых зоны отдыха, три предпочитаемых периода отдыха и данные на заявителя и ребенка. На первом этапе заявочной кампании было подано 48589 заявлений на 77938 человек, все они проходили проверку до 7 апреля. Согласно квоте, утвержденной правительством Москвы, количество мест на первом этапе заявочной кампании составило 47354.

О детском отдыхе

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы. В 2017 году московские дети смогут отдохнуть в лагерях и базах отдыха Московской области, в Краснодарском и Ставропольском крае, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Республике Беларусь. Для работы во всех лагерях Мосгортур подготовил 4 тыс. вожатых.

В этом году Мосгортур представит семь программ детского отдыха. Помимо трех новых - "Москва. Городские легенды", "Путешествие во времени", "Учимся думать" - детям предложат программы, пользовавшиеся большим спросом в 2016 году. Среди них "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: Чемпионат 2018" и "Правильные путешествия". Прошлогодние программы при их реализации в текущем году будут обновлены.