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ЕГЭ в этом году будут сдавать более 86 тыс. московских школьников

Москва
19 апреля, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Для участия в ГИА в 2017 году зарегистрировались около 80 тыс. человек
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве в этом году будут сдавать более 86 тыс. школьников. Об этом сообщил глава столичного департамента образования Исаак Калина.

"В Москве для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11 или ЕГЭ) зарегистрированы почти 86,3 тыс. человек, в том числе чуть более 54 тыс. выпускников школ 2017 года, 8,8 тыс. выпускников прошлых лет", - уточнил Калина.

По его данным, экзамен также будут сдавать 180 человек, получивших неудовлетворительные оценки в прошлом году, 1,8 тыс. студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования или за рубежом, а также почти 21 тыс. учащихся десятых классов. Последние будут сдавать математику.

Для участия в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) зарегистрировано почти 80 тыс. человек. "Все условия для сдачи экзаменов будут обеспечены, созданы равные условия для всех участников сдачи ЕГЭ", - подчеркнул Калина.

Для организации и проведения экзаменов планируется привлечь около 50 тыс. человек. Будут открыты более 300 пунктов на базе образовательных организаций в каждом районе города. Кроме того, организовано два пункта в московских больницах. В досрочный период сдачи ЕГЭ работало 24 пункта проведения экзаменов.

Для обеспечения комплексной безопасности каждый пункт сдачи экзаменов будет оборудован усиленным постом охраны, стационарными и переносными рамками металлодетекторов. Также полицией будет обеспечена охрана общественного порядка и безопасность на прилегающей к пунктам территории.

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