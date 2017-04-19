Власти Москвы предлагают возводить апартаменты в рамках закона о долевом строительстве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы предлагают обязать застройщиков, привлекающих средства граждан для возведения апартаментов, заключать договоры долевого участия (ДДУ), согласно федеральному закону о долевом строительстве - 214-ФЗ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста).

"Все помещения, которые строятся с привлечением средств граждан, будь то апартаменты, паркинги, должны строиться и продаваться по 214-ФЗ. С гражданами необходимо будет заключать ДДУ, в котором точно прописывается объект покупки", - сказали в пресс-службе.

В случае с апартаментами будет ясно, что это нежилые помещения, в них невозможно прописаться, коммунальные платежи выше, чем в жилых помещениях, поблизости, как правило, нет социальной инфраструктуры - детских садов, школ, поликлиник и прочего, пояснил собеседник агентства.

Кроме того, если апартаменты будут строиться по 214-ФЗ, вложенные средства граждан будут защищены, регистрация ДДУ в Росреестре позволит избежать двойных продаж. У властей же появится точная статистика по числу реализуемых апартаментов.

Определить правовой статус

Правовой статус апартаментов необходимо определять, поскольку данный вид недвижимости становится все более популярным среди населения.

"Апартаменты привлекают, в первую очередь, своей более низкой по сравнению с квартирами, ценой. Однако стоимость апартаментов ниже как раз потому, что они строятся как нежилые помещения: во-первых, земельные участки с видом разрешенного использования, не подразумевающего строительства жилья, существенно дешевле, во-вторых, апартаменты строятся с другими СанПинами, чем у жилья, с более низкими уровнем инсоляции и звукоизоляции. Кроме того, застройщики не обязаны включать в проект апартаментов социнфраструктуру, стоимость которой обычно отражается на конечной цене квартиры", - отметили в Москомстройинвесте.

В силу перечисленных факторов те апартаменты, которые уже построены в столице, не могут претендовать на статус жилья, уверены в ведомстве. "Если гипотетически представить, что собственнику апартаментов удастся перевести свое помещение в жилое, его соседи по-прежнему смогут, если захотят, на законных основаниях в своих апартаментах заниматься бизнесом, например, открыть швейный цех, стоматологический кабинет, сдавать их в наем, устраивать шумные вечеринки, то есть сделать проживание рядом абсолютно некомфортным", - подчеркнул сотрудник пресс- службы.

Если же в будущем в законе определят апартаменты как жилые помещения, а также параметры, по которым они должны строиться, а застройщики станут их соблюдать, этот сегмент рынка недвижимости станет более прозрачным и понятным. "В этом случае вряд ли цена апартаментов останется такой же низкой", - отметили в Москомстройинвесте.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе отчета перед депутатами Госдумы, отметил, что необходимо четко определить, в каких случаях апартаменты можно переводить в категорию жилых помещений "с учетом того, что требования к нежилому фонду принципиально другие". Глава кабмина признал, что проблема правового статуса апартаментов действительно существует, прежде всего потому, что самого этого понятия в законе нет. Он подчеркнул, что работа по определению статуса апартаментов должна вестись в рамках совершенствования жилищного законодательства.