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Крутицкую набережную расширят за счет акватории Москвы-реки

Москва
19 апреля, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Проект будет реализован за счет бюджетных средств до 2019 года
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Крутицкую набережную на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной в Москве расширят до двух полос в каждую сторону, благодаря чему ее пропускная способность увеличится до 1800 машин в час. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

"800-метровый участок расширят до четырех полос движения за счет акватории Москвы-реки. Анализ современного состояния транспортного обслуживания территории показал, что существующая улично-дорожная сеть исчерпала запас пропускной способности, кроме того, на данном участке не ходит общественный транспорт. Проект позволит принять дополнительный транспортный поток, когда будет завершена реорганизация промзоны ЗИЛ. Ранее проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством мэра столицы Сергея Собянина, сейчас он проходит процедуру публичных слушаний", - приводит пресс-служба слова главы Москомархитектуры Юлианны Княжевской.

"Для реконструкции набережной в наиболее узких местах предполагается использование акватории Москвы-реки с выходом в воду на участке протяженностью 400 метров и шириной от 4,5 до 9,4 метров. Также для горожан на всем протяжении этого участка предусмотрено создание пешеходной части шириной не менее трех метров. Проект будет реализован за счет бюджетных средств до 2019 года", - пояснила Княжевская.

Она также сообщила, что согласно концепции Межрегионального института градостроительства (МИГ), от Симоновской набережной до Крутицкой будет проложена улица, которая станет осью нового квартала. Ее строительство запланировано на 2017-2018 годы. Вдоль этой улицы появятся полноценные жилые зоны, которые будут включать в себя всю необходимую инфраструктуру.

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