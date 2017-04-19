СК выяснил причины столкновения электрички и поезда путем эксперимента

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет провел эксперимент для выяснения причин столкновения 8 апреля электрички и пассажирского поезда Москва - Брест на западе Москвы. Как говорится в сообщении на сайте СК, "с участием машиниста электропоезда и его помощника, а также представителей различных структур ОАО "РЖД" проведен следственный эксперимент, которой позволил наглядно зафиксировать все действия локомотивной бригады, предшествовавшие столкновению поездов, также проверена исправность тормозной системы и систем безопасности электропоезда". Кроме того, на месте проверены показания машиниста пассажирского поезда и его помощника.

Следователями Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ "с участием специалистов проведены дополнительные осмотры вагона электропоезда и электровоза пассажирского поезда, в ходе которых выявлены ранее необнаруженные повреждения, способные повлиять на размер причиненного ущерба". Пока предварительный ущерб оценен в 15 млн рублей.

На основании показаний сотрудников РЖД "подробно установлены обстоятельства аварии и действия членов каждой из локомотивных бригад, а также получены сведения о техническом состоянии подвижного состава". Следователи изучили документы по обслуживанию и осмотру подвижного состава, обучению и допуску к рейсам локомотивных бригад обоих составов, а также записи магнитных носителей с переговорами диспетчеров и машинистов.

К данному моменту следователи изучили документы об обучении машиниста электрички и его помощника и анализируют техническое заключение по крушению, проведенное комиссией РЖД.

После заключения экспертов о картине происшествия, оценки действий каждого из его участников, определения конкретных причин, вызвавших крушение, СК пообещал дать действиям виновных лиц уголовно-правовую оценку и не исключил других мер реагирования на выявленные нарушения.

В СК пока не стали озвучивать основные версии столкновения. Уголовное дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее крупный ущерб").