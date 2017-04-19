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МГПУ и АСТИК создадут единый интернет-портал для вожатых

Москва
19 апреля, 19:20 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших
На портале будет собрана методическая информация для вожатых, а также представлена база детских лагерей, прошедших проверку на качество
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УЛЬЯНОВСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Московский государственный педагогический университет (МГПУ) совместно с Агентством социальных технологий и коммуникаций (АСТИК) разработает единый интернет-портал, где будут собраны методические рекомендации для вожатых. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в кулуарах Всероссийского форума вожатых проректор университета, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук Татьяна Владимирова.

"Точно будет портал, и мы сейчас объединяем все усилия, которые есть, в том числе и Ульяновского государственного педагогического университета, потому что у них тоже была идея создать такой портал. Портал должен представлять собой своеобразную методическую копилку, где были бы рекомендации по составлению образовательных программ смен и в которой содержатся сценарии разных мероприятий", - сказала собеседница агентства. Планируется, что портал будет запущен в этом году, ориентировочно осенью.

По словам Владимировой, портал должен обязательно включать раздел, где вожатый сможет сформировать свое творческое портфолио, где будет содержаться информация о том, сколько смен он отработал, в каких учреждениях, а также отзывы, дневник практики, фотографии и видео, еще один раздел посвятят детским лагерям.

"Если они (лагеря - прим. ТАСС) на этот портал попали, значит, качество, уровень этого лагеря подтвержден. Это такое взаимное "опыление" - педотряды могут найти лагерь, а лагерь - педотряды", - уточнила собеседница агентства. Владимирова добавила, что вожатые часто сталкиваются с проблемой несоответствия реальных и заявленных условий пребывания в лагере, иногда в учреждения из-за этого просто невозможно работать.

Всероссийский форум вожатых проходит с 18 по 20 апреля на базе Ульяновского государственного педуниверситета имени И. Н. Ульянова при поддержке губернатора региона Сергея Морозова и Министерства образования и науки РФ. Форум объединил на одной площадке более 30 представителей субъектов страны, среди участников около 200 человек из Комсомольска-на-Амуре, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы и других городов.

В рамках форума организованы дискуссионные площадки, круглые столы, семинары. В качестве экспертов выступают руководители и методисты всероссийских детских центров "Океан", "Орленок", "Смена", международного детского центра "Артек", а также российских студенческих отрядов. Участники рассмотрят вопросы применения новых технологий подготовки специалистов для учреждений детского отдыха и оздоровления, их методического сопровождения, презентуют лучшие практики.

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